Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kaza saat 21.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Kudüs Caddesi ile Karaçayır Caddesi kavşağında meydana geldi. E.G. idaresindeki kamyonet ile E.D.’nin kullandığı otomobil Kudüs Caddesi ile karaçayır Caddesi kavşağında çarprştı. Kaza nedeniyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile yaralanan yolcular E.G, D.K, A.A, E.D, F.E., A.D ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polsi ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Trafiğe kapanan yol belediye ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.