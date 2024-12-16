Antalyaspor – Kayserispor: 2-0



Süper Lig’in 16’ncı haftasında Antalyaspor, evinde Kayserispor’u konuk etti. Kayserispor’un etkili oynadığı ilk yarının uzatma dakikalarında ev sahibi takım golü bulan taraf oldu. İkinci yarı daha etkili olan ev sahibi takım maçı 2-0’lik skorla kazandı. Kayserispor 16’ncı hafta sonunda 15 puanda kalarak düşme potasında kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL… 45+1 Van de Streek, Antalyaspor’u öne geçirdi. Ev sahibi ekipte kaleci Piric’in uzun gönderdiği topu ceza alanının hemen dışında Attamah, kalecisine bırakmak istedi. Bu sırada arkasından koşu yapan Van de Streek, kaleci Onurcan’dan önce kafayla topa dokundu ve ağları havalandırdı: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL… Soner Dikmen farkı ikiye çıkardı… Kendi yarı alanında kaptığı top sonrası ayağa paslarla çok iyi çıkan Antalyaspor’da son olarak sol kanattan Erdoğan’ın içeri çevirdiği topa kale alanı önünden Soner gelişine vurdu ve ağları havalandırdı: 2-0.

Karşılaşma Antalyaspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇIN KİMLİĞİ:

STAD: Antalya

HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Curbay, Ahmet Narinç

ANTALYASPOR: Kenan Piric, Thalisson Kelven, Soner Dikmen (Dk.84 Rakip), Adolfo Gaich (Dk. 61 Samudio), Larsson (Dk.84 Townsend), Olek Petrusenko, Erdoğan Yeşilyurt (Dk.74 Soner), Jakun Kaluzinski, Van de Streek, Mert Yılmaz, Veysel Sarı

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Ramazan), Ali Karimi, Baran Ali (Dk. 64 Nazon), Mehdi Bourabia (Dk.87 Talha), Boa Morte, Bahoken (Dk. 71 Ackah)

GOLLER: Dk. 45+1 Van De Streek Dk. 74 Soner Dikmen (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor) Baran Ali, Bourabia, Gökhan Sazdağı (Kayserispor)