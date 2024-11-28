Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğa ceza

Kayseri’de kamyonetin kasasına asılarak yolculuk yapıldığı belirlenen kamyonet polis ekiplerince yakalanarak sürücüsüne ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre kamyonetin kasasına asılarak yolculuk yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda araç tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 5 bin 880 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.