Kamyonetle drift attı, cezadan kurtulamadı

Kayseri'de kamyonetle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

Kamyonetle drift attı, cezadan kurtulamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de kamyonetle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın drif atarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; araç tespit edilerek yakalandı. Araç sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi, sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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