Kamyonetteki demirler TIR'a saplandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki TIR'ın ön camına karşı yönden gelen kamyonette bulunan inşaat demirleri girdi.
Kaza, Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen TIR’ın ön camına karşı yönden gelen kamyonetin taşıdığı inşaat demirleri girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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