Turkovac'ı geliştiren profesöre 'eğitimin ahisi' kaftanı giydirildi

Kayseri’de Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde, Turkovac aşısını bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye eğitimin ahisi kaftanı giydirildi. Programda konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Ahilik toplumun her kesimi açısından benimsenmiş, milletimizin en temel değerlerinden birisi olmuştur” dedi.

Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen kaftan giydirme programına, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, öğretim üyeleri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

"Ahilik, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi çeşitli anlamları ifade eden bir kavram"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, "Ahilik, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi çeşitli anlamları ifade eden bir kavram. Bu anlayışla, kültürle yetişen, yarınlara taşıyan bireyler şehre ve ülkeye olumlu kazançlar sağlar. İster doğrudan ister dolaylı olarak bu katkıyı hisseder, gözlemleriz. Ahi Evran nasıl ki Anadolu’nun gelişimine, manevi dünyasında, ekonomisine ve ticaretine katkı sağladıysa bilim insanlarımız da benzer tutum ve davranışlarıyla ülkelerine, milletine, şehrine katkılar sunuyor gelişimleri için emek veriyorlar. Şehrin imarından, güzelleştirilmesinde, sağlık alanından kültür alanına dek eğitmenlerimiz, akademisyenlerimiz, uzmanlarımız hayatın her alanında izler bırakıyor. Bunları yaparken milletin ve daha geniş bakarsak insanlığın faydasını arıyorlar” dedi.

"Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Turkovac ile hafızalarımıza kazındı, tarihe geçti"

Geleceğin inşasından önemli mimarların öğretmenler olduğunu dile getiren Odakır, “Bütün bunlar da gösteriyor ki Ahilik anlayışı bu topraklarda köklü bir geçmişe sahip. O kökten yeşerenler bugünleri hazırladı. Bu anlamda değerlendirdiğimizde, bu yıl ki programlarımıza Erciyes Üniversitesi’ni de ekledik. Her yıl yılın ahisi, kalfasını ve çırağını seçiyoruz. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl da Ahilik Haftası anısına bir hocamıza da naçizane bir plaket takdim etmek, kaftan giydirmek istedik. Hocamız, pandemi döneminde bizlere umut verdi, insan sağlığına önemli katkılar sunacak çalışmalar yaparak bir aşı buldu. Türk milleti olarak onunla gurur duyduk, sevinç yaşadık. Bilim dünyasına ve insanlığa yaptığı değerli katkılar için de kendisine bize yaşattığı bu gururun ve onurun bir nişanesi olarak kaftan giydirmek ve plaket takdim etmek istedik. Hepiniz hocamızı biliyorsunuz. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Turkovac ile hafızalarımıza kazındı, tarihe geçti” ifadelerini kullandı.

"Ahilik; yüzyıllar boyu milletimizin en temel değerlerinden birisi olmuştur"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Erciyes Üniversite’mizin süreçleri, geldiği noktalar ve yapılan çalışmalar; hepimize malum olan durumlar. Bize düşen bunları daha da yukarıya çekmek ve üniversitemizin marka değeri daha da yükselsin anlamında gayret etmek. Bugün burada kadim tarihimizin en önemli kültürel hazinelerinden birini oluşturan Ahilik geleneğini hatırlamak ve yaşatmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Gelenek bizi biz yapan bir arada dinamik ve sapa sağlam yaşamamıza katkı sağlamış, millet olma şuurumuzu şekillendirmiş milli ve manevi değerlerimizden sadece biri olmuştur. Ahilik bir meslek teşkilatının olması ötesinde çok daha derin anlamlar taşımaktadır. Yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, mütevazi olma, cömertlik gibi değerleri esas alan hayat felsefesidir. Bu özellikleriyle yüzyıllar boyu Türk milletinin bir ve beraber olmasında, bütün zorlukları dayanışma yolu içerisinde aşmasında temel kaynaklardan biri olmuştur. Nitekim 13’üncü yüzyılda Anadolu’nun Moğol istilasına maruz kaldığı sırada vatan savunmasında en önemli sırada yer almayı bilmişlerdir. Ahilerin istilacılara karşı Kayseri’yi nasıl savunduğu tarihte yer almıştı. Ahilik Anadolu’da esnaf, çiftçi, öğrenci, alim, köylü ve kentli olmak üzere toplumun hemen her kesimi tarafından benimsenmiş, yüzyıllar boyu milletimizin en temel değerlerinden birisi olmuştur” diye konuştu.

Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan da verdiği hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye teşekkür etti.

Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen tiyatro gösterisinin ardından KESOB Başkanı Şeyhi Odakır tarafından Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye kaftan giydirilerek, plaket takdim edildi.