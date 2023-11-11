Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 11.11.2023 09:38
  • Güncelleme: 11.11.2023 09:38
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İlçede yaşayan 78 yaşındaki Ayşe Cengiz yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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