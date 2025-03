Kan bağışında örnek proje: 'Umutla Oynuyorum'

Kayseri il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Umutla oynuyorum" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin kan bağışı çağrısıyla toplanan kanlar, KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılıyor. Burada konuşan Selçuk Karakimseli İlkokulu Okul Müdürü Adem Kılıç, ”Talas'ta okullar iyilikte yarışıyor. Kan bağışı kampanyası için buradayız. Öğrencilerimiz ve velilerimiz bu kampanyaya tam destek verdiler. Teşekkür ediyorum öğretmenlerimizin gayretleri için, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ramazan ayında kan bağışı çok çok asgari düzeye düşüyor. Ramazan ayında özellikle kanser hastalarının kan bağışına ihtiyaçları oluyor. Kana ihtiyaçları oluyor, çünkü kemoterapi aldıkları dönemde biliyorsunuz, bunların kanları düştüğü için kan ihtiyacı oluyor. Ramazan ayında da vatandaşımız oruç tuttuğu için kan bağışında bulunmaktan çekiniyorlar. O yüzden biz de okul olarak bu şekilde destek vermek istedik. Çok mutluyum, çok güzel bir duygu. Şifa bekleyen tüm kanserli hastalarımıza, başta çocuklar olmak üzere, bütün insanlara şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Mobilya Sanayicileri (KAYMOS) Derneği Başkanı Mehmet Yalçın ise ,” Biz dernek olarak sadece mobilya üretmiyoruz, Kayseri'nin birçok sosyal sorumluluk projelerinde de bulunuyoruz. Kanka Derneği'nin yapımından bugüne kadar birçok aşamasında üyelerimizle beraber destek olduk. Bundan sonra da kan bağışı ve sosyal sorumluluk projelerinde her zaman buradayız. Kan vermek için üyelerimizle beraber bugün buraya geldik. Her şey gibi zekatın da vücudumuzdan zekatı vardır. Biz bugün bunu burada gerçekleştirdik; ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak amacıyla burada bulunuyoruz. Biz Kanka adına geldik. Özellikle bunu da belirtmek istiyoruz çünkü Kanka bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız, yarının geleceği, zor günler geçiriyorlar. Onlara her anlamda destek olmak ve kan bağışında bulunmak için tüm üyelerimizle mobilyacılar olarak buradayız. Bugün akşam da kan bağış yapacağız, hep birlikte” şeklinde konuştu.

KANKA Hastanesi kan bağışı koordinatörü Yasin Örer ise , “Erciyes Üniversitesi Kanka Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde kanser hastası çocuklarının kanını bulmaya çalışıyoruz. Kan bağışı her zaman önemli ama Ramazan'da daha da önemli. Bizim çocuklarımızın genelde trombosit ihtiyacı oluyor. Trombositin sadece 5 gün ömrü vardır ve her gün %20 azalır. Yani bu şu manaya geliyor: Ramazan'dan önce kan depolarınızı tamamen dolursanız bile, Ramazan'ın 6. günü elinizde hiç kan kalmaz demektir. Bizim Kanka Hastanesi, bölge hastanesi olduğu için dışarıdan gelen çok fazla hastamız var ve Kayseri'deki kan bulma ihtimali çok düşük. Biz de Kanka olarak aynı zamanda bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bugün çok anlamlı bir gün. Öğrencilerimiz, öğrenci kardeşlerimiz, kanser hastası kardeşleri için ailelerini ikna ettiler ve kan bağışına getirdiler. Kızımızın annesi gibi geldi, babasız geldi, bilmiyorum ama babası gelmiş. Kanser hastası çocuklar için Talas'taki okullarda bir yarışma yaptık. Şu an öğrenci kardeşlerimiz, dediğiniz gibi, kan bağışçısı buldular ve getirdiler. Talas'taki okullar şu an iyilikle yarışıyorlar. Sağ olsunlar, çok güzel bir proje oldu. Aynı zamanda şunu da diyelim, sadece Talas daki okullar değil, Kayseri'deki kuruluşlar da yarışa girdiler. Buradan birçok sendikaya, kuruluşa teşekkür etmem lazım. Türk Eğitim-Sen, Memur-Sen, Anda Derneği, ve Milliyetçi Hareket Partisi, KAYMOS Sağ olsunlar, her yıl geldiler yine geldiler. Daha öncesinde yine gelmişlerdi. Her gün farklı bir grup geliyor ve normalde atıyorum, belki 30 tane kan alınıyorsa, Ramazan'da işin güzel tarafı şu: Normalde tam tersi olması gerekirken, 10 tane kan olması gereken yerlerde, 60-70 ünite kan alındı. Herkesi kan bağışlamaya davet ediyoruz. Dediğim gibi, her zaman önemli ama Ramazan'da kan bağışı bizim için çok daha fazla önemli. Asıl kahramanlar ise kızlarımız ve çocuklarımız. Çünkü onlar ikna edip, bağışçıları getirdiler” şeklinde konuştu.