KANKA Derneği'nin 3. kahvaltı etkinliği düzenlendi

Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından 3. Kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe; Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı. Burada konuşan Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: “Bakanlığımın ilk günlerinde. Kayseri’den randevu istediklerinde onlara Kayseri’ye geleceğimi söylüyordum. Israrla Ankara’ya gelmek isteyenlere de randevu veriyorduk. Randevu isteyenler arasında KANKA diye bir grubu gördüm. KANKA deyince gençlerin bazen birbirlerine takılırken kullandıkları kelime sandım. Gençlerden oluşan bir grup. “Tamam gelsinler gençler dedi bir sohbet edelim bakalım ne istiyorlarmış” dedim. Randevu verdik geldiler. O zaman öğrendim ki, kan kanserli çocuklar için ilik nakli yapan bir grup varmış KANKA deniyormuş, hastanenin yerleri sıkıntılıymış ve yerlerini genişletmeye çalışıyorlarmış. Dinledim, doğrusu çok da etkilendim. Buradaki yavrulara annelik eden derneğimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Yavrularımız ölmesin, onların yüzleri gülsün. Dünyaya değer” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun da: “KANKA Pediatrik Onkoloji hastanemizde bu süreçlerden baktığımız zaman ben öncelikle başta sayın bakanımıza hayırseverlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu Türkiye'de Pediatrik Onkoloji alanında atılmış en büyük adım. Bunun eş değeri emsalini görmek söz konusu değil. Burada biz üniversite yöneticilerine düşen bu kurumun bu birimlerinin daha etkin olarak sürdürülebilir hale getirilmesi. Şu anda KANKA’da geldiğimiz süreçlerde yıllık 2024 için konuşuyorum, 51 tane nakil gerçekleştirilmiş durumda. Bunların daha da artması tek dileğimiz ve arzumuz. Ancak bunu arttırmanın yolu sadece KANKA içerisinde süreçleri yönetmenin dışında özellikle kök hücre tedavi süreçlerinde gen kökün de devrede olması kaçınılmaz. O nedenle gen kökte de özellikle eksozom süreçlerinden tedavi süreçlerine kadar, sadece Kayseri'nin de değil Ankara’da da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bu konularda önümüzü açmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KANKA Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise: “KANKA bir iyilik hareketi hale geldi. KANKA yavaş yavaş büyüyor. Bizim hayırseverlerimizle birlikte yaptırdığımız hastanemiz şu anda çalışmakla birlikte bunu daha da ileriye nasıl götürebilir bunun çabasında. Kamuya yararlı dernek olabilirsek bu işi daha da büyütüp, belki LÖSEV gibi Türkiye'de kanserle uğraşan boğuşan ailelerin destekçisi olmak istiyoruz. Bu konuda buraya kadar gelip bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.”