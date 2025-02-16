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  • Çevreye rahatsızlık veren araç sürücüsüne 5 bin 929 lira ceza

Çevreye rahatsızlık veren araç sürücüsüne 5 bin 929 lira ceza

Kayseri'de çevreye rahatsızlık veren bir araç sürücüsünün ihbarı alınmasının ardından yapılan çalışmada araç tespit edildi. Aracın sürücüsüne 5 bin 929 lira cezai işlem uygulandı.

Çevreye rahatsızlık veren araç sürücüsüne 5 bin 929 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çevreye rahatsızlık veren araç sürücüsüne ilişkin ihbar alınmasının ardından yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu araç tespit edildi. Araç sürücüsüne, Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 5 bin 929 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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