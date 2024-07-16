Kapadokya'da alternatif turizm çeşitliliği artıyor

UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan ve yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde her geçen gün, turizm çeşitliliği de artıyor.

İlginç kaya oluşumları, yer altı ve yer üstü şehirleri, bir birinden güzel vadilerin yer aldığı Kapadokya bölgesinin hemen yanı başında bulunan Bayramhacı Baraj Gölü’nde değişik su aktiviteleri de yapılmaya başladı. Kapadokya’nın bugüne dek hiç görülmeyen güzellikleri ile yapılan Monster Safari ile adrenalin dolu bir yolculuğa çıkarırken, Kapadokya’nın saklı kalmış güzelliklerine de keşfediyorsunuz. Kapadokya’nın denizi olarak adlandırılan Bayramhacı Baraj Gölü üzerinde Kapadokya’nın masmavi gökyüzü ile denizini bir arada görebiliyorsunuz. Çelik halatlar üzerinde kayarak keyif dolu bir yolculuk yapmak ve müthiş bir macera yaşamak isteyenlerin tercihi ise Zipline oluyor. Kapadokya’nın denizi niteliğindeki baraj gölü üzerinde yapılan Botjet ile deniz ve tatil konseptini bir arada yaşayabiliyorsunuz. Kapadokya bölgesinde yatırımlarına devam eden Dorak Holding tarafından ‘Yerden göğe kadar macera’ sloganı ile kurulan Cappark, tatilini Kapadokya bölgesinde geçiren yerli ve yabancı turistlere farklı bir alternatif sunuyor. Kapadokya bölgesinde böyle bir şey olabileceğine ihtimal bile vermediğini söyleyen Ömer Alibeyoğlu, “Kayseri’de kalıyoruz, fakat bu bölgede bu kadar güzel bir göl olduğunu da bilmiyorduk. İlk önce safari yaptık, daha sonra zipline bindik, son olarak da jet bot ile gölün keyfini çıkarttık. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. Ömer Ünsal’da yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde yapılan aktivitelere bir yenisi daha eklenmiş olduğunu söyledi. Ünsal “Kapadokya deyince aklımıza hep peribacaları ve balonlar geliyor. Yurt dışındaki insanlarında aklına bu iki şey geliyor. Çin’den arkadaşlarımız var. Onlara Kapadokya dediğimizde hep akıllarına balon geliyor. Burayı bizde bilmiyorduk. Bu aktiviteler için çok uzun yollar kat ediyorduk. Hemen yanı başımızda olması bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesinde yapılan turizm etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini söyleyen İşletme Müdürü Aden Över’de yaptığı açıklamada, “Kapadokya bölgesinde alternatif turizm olarak bu parkı faaliyete geçirdik. Bölge için farklı bir turizme el atmış olduk. Gelen misafirlerimizden geri dönüşler çok iyi. Kapadokya bölgesine denizi getirdik diyebiliriz” şeklinde konuştu.