Kapadokya'da balon uçuş alanları 'turizm amaçlı özel güvenlik izinli alan' kapsamına alındı

Dünyada en çok sıcak hava balonlarının uçuş yaptığı Kapadokya bölgesindeki balon iniş ve kalkış alanları, turizm amaçlı özel güvenlik izinli alan statüsüne alındı.

Yılda yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları, ilginç kaya oluşumları ve birbirinden güzel vadileri gökyüzünden izleme imkânı sunan sıcak hava balon turlarının daha güvenli bir şekilde yapılması için kalkış ve iniş alanlarında güvenlik tedbirleri artırılacak. Nevşehir Valisi Ali Fidan başkanlığında yapılan toplantıya Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, ilgili kurum temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında en kalabalık uçuşların gerçekleştiği Kapadokya bölgesinde uçuş alanının bölge ve ülke turizmine büyük katkı sağladığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, “Balon kalkış ve iniş alanlarının güvenliğinin sağlanması hem ilimiz hem de ülke turizmi açısından önem arz etmektedir. Balon kalkış ve iniş alanları ile balon seyir yerlerinin güvenliği İl Jandarma Komutanlığı’nca sağlanmaktadır. Balon uçuş alanlarının güvenliği ile ilgili oluşabilecek negatif algı güvenli turizm bölgesi olma imajını zedeleyebileceği gibi bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında önemli azalmaya neden olmakta. Balon şirketlerinin aynı çatı altında birleşerek temin edilecek özel güvenlik görevlileri ile İl Jandarma Komutanlığı’nın denetim ve kontrolünde balon kalkış ve iniş alanlarının güvenliğine katkı sağlayabilmeleri amacıyla balon kalkış alanları turizm amaçlı özel güvenlik izinli alan statüsüne alındı” dedi.

Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin sahip olduğu benzersiz doğal ve tarihi dokusu nedeniyle UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edildiğinin altını çizen Vali Fidan, "Son bir yıllık dönemde (1 Mayıs 2023 - 30 Nisan 2024) ilimizdeki konaklama tesislerinde 2 milyon 152 bin 526 turist ağırladık. Söz konusu turistlerin yüzde 51’i olan 1 milyon 103 bin 163 kişi dünyanın 249 farklı ülke veya bölgesinden gelmiş olan yabancı turistlerden oluşuyor. İl Kültür Turizm Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılında 4 milyon 192 bin 70, 2023 yılında ise 4 milyon 827 bin 36 yerli ve yabancı turist ilimizdeki müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Doğal ve kültürel zenginliklerinin yanında bölgedeki sıcak hava balon uçuşları çok sayıda yerli ve yabancı turisti Nevşehir iline çekmektedir. Bölgeye gelen turistlerin büyük bir bölümü balon turlarına katılmakta veya balon kalkış ve iniş alanları çevresindeki seyir alanlarından sıcak hava balon uçuşlarını izlemektedir. Nevşehir ilindeki sıcak hava balonları ile icra edilen ticari yolcu operasyonları ruhsatlı 30 balon şirketine ait olan 333 balonla icra edilmekte olup, uçuş izinleri ile takip ve kontrolleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de ruhsatlandırılmış 67 sıcak hava balon şirketinin yüzde 45’i, 434 sıcak hava balonun yüzde 77’si ilimizde faaliyet göstermektedir. Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yılda en fazla 60 gün uçuş yapılabilirken, Kapadokya bölgesindeki uçuş sayısına en yakın sayılabilecek ticari uçuşlar Kenya’da yapılmakta olup; Kenya’da günde yaklaşık 50 balonla yılın en fazla 120 gününde uçuş yapılabiliyor. Ayrıca ticari balon uçuşlarının yoğun olduğu Avustralya ve Tanzanya’da yılda ortalama 120 gün uçuş yapılabilmektedir. Kapadokya’da ise 2023 yılında uçuş yapılabilen 218 günde 27 bin 425 balonla 615 bin 63 kişi balon uçuşuna katıldı. 2024 yılı ilk dört ayında ise uçuş yapılabilen 62 günde 6 bin 706 balonla 155 bin 153 kişi balon uçuşuna katılmış olup, ilk dört aylık dönemde 2023 yılına göre yolcu sayısında yüzde 57 artış göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksel de yaptığı konuşmada, "Sıcak hava balon uçuşları açısından ülkemiz dünyada lider durumda. Burada yaptığımız çalışmalarda dünyaya örnek olacak. Burada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tedbirlerin alınması çok önemli” ifadelerini kullandı.