Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına devam edildi

UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ne aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara bugün de devam edildi.

Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına devam edildi
Kayseri GündemEditör

UNESCO’nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’ne aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara bugün de devam edildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 2019 yılından günümüze kadar 400’den fazla kaçak yapının yıkıldığı bölgede; Kapadokya Alan Başkanlığı, tespiti daha önce yapılan ve peri bacalarına zarar veren ve ya imara aykırı ve kaçak yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına bu gün de devam edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda Göreme Beldesi Balon kalkış alanında izinsiz ve kaçak yapılan toplam 11 İglo evin yıkımı gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda Kapadokya Alan Başkanlığı’na iş makineleri gerçekleştirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde, Kapadokya bölgesinde tespit edilen yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.

İHA
Kayseri Gündem

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