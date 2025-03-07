ASPİLSAN Enerji: Teknolojide Kadın Gücüyle Geleceğe Yön Veriyor

ASPİLSAN Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Ebru Menşur, kadınların mühendislik ve teknoloji alanındaki rolünü güçlendirmek adına önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalara öncülük ederek sektörde farkındalık yaratmayı amaçlayan Menşur, kadın istihdamının artırılmasının önemini vurguluyor.

Kadın İstihdamı ve Eşit Temsil

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR, yaptığı açıklamada teknoloji ve mühendislik alanında nitelikli kadın istihdamının artırılmasının sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. ÖZDEMİR, kadın çalışanların yetkinliklerini geliştirmeleri için fırsatlar sunulduğunu, kariyer gelişimlerinin desteklendiğini ve her seviyede eşit temsilin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

ASPİLSAN Enerji, kadın çalışanlarına yönelik destek programları, eğitim fırsatları ve eşitlikçi çalışma ortamıyla fark yaratmayı hedefliyor. Şirketin yürüttüğü projelerde kadın yöneticiler, mühendisler ve teknisyenler kritik roller üstlenerek Türkiye’nin yerli ve milli enerji depolama teknolojilerinin tasarım ve gelişimine hayati katkılar sağlıyor.

ASPİLSAN'da Kadın Gücü

ASPİLSAN Enerji'nin mevcut kadrosunda toplam 53 kadın çalışan bulunuyor. Bu çalışanların 36'sı beyaz yakalı, 17'si ise mavi yakalı olarak görev yapıyor. Beyaz yakalı kadın çalışanların 24’ü lisans, 10’u yüksek lisans, 2’si doktora mezuniyetine sahip. Toplam beyaz yaka sayısındaki kadın beyaz yaka oranı ise %29,51.

Kadınların Bilim ve Teknolojideki Yeri

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü ÖZDEMİR, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle değer yaratan bütün kadınların bu anlamlı gününü kutladı. Şirket olarak kadınların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında daha fazla yer almasını teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı.