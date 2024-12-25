Kapuzbaşı'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Yahyalı İlçesi Kapuzbaşı istikameti üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açıldığını duyurdu.
Kayseri’nin Yahyalı İlçesi Kapuzbaşı Mahallesi üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak; “ Kesintisiz ulaşım için ekiplerimiz 7/24 sahada. Yahyalı Kapuzbaşı yolunda oluşan heyelan nedeniyle kapanan yol, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizin gösterdiği yoğun gayretle tekrar ulaşıma açıldı. Özverili çalışmaları için ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.