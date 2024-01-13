Kapuzbaşı Yolu'nda heyelan
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde önemli turizm merkezi olan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yolda heyelan meydana geldi.
- 13.01.2024 12:34
- Güncelleme: 13.01.2024 12:45
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde önemli turizm merkezi olan Kapuzbaşı Şelaleleri’ne giden yolda heyelan meydana geldi.
Kapuzbaşı yolu ceviz dalı asma köprüsü mevkiinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yola düşerek ulaşımı kapattı. Heyelanın ardından bölgede çalışma başlatılırken, yetkililer heyelanın devam etme riskinin yüksek olduğunu bildirdi.
Meydana gelen heyelan nedeniyle trafik; Çamlıca - Ulupınar yoluna verildi.
İHA
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