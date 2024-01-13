Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Irak'tan peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ve Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün ailelerine şehadet haberi verildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAYIN'IN ŞEHADET HABERİ ADIYAMAN'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL BATUR'UN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜN'ÜN GAZİANTEP'TEKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Süleyman ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.