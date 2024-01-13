Kapuzbaşı Yolu'ndaki heyelana büyükşehirden anından müdahale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleşen heyelana anında müdahale ederek, yolu tek taraflı ulaşıma açtı.

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  • 13.01.2024 15:26
  • Güncelleme: 13.01.2024 16:31
Kapuzbaşı Yolu'ndaki heyelana büyükşehirden anından müdahale
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleşen heyelana anında müdahale ederek, yolu tek taraflı ulaşıma açtı.

Yahyalı ilçesinde etkili olan yağış sonrası, Kapuzbaşı yolu, ceviz dalı asma köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan ile yola kaya parçaları düşerken, heyelanın ardından, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale ederek, yolu kısa sürede tek taraflı olarak kontrollü şekilde ulaşıma açtı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol temizleme ve tedbir çalışmaları aralıksız sürdürülürken, muhtemel heyelan tehlikesine karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, muhtemel bir heyelanın önüne geçilmesi için ekipler, iş makinaları ile çatlaklar oluşan ve düşme tehlikesi oluşturan büyük kayaların temizlenme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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