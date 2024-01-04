Kar Fırtınaları Kulübü 2024 sezonu açılış töreni gerçekleşti

Kar Fırtına Kar fırtınaları büyüye büyüye çok büyük bir fırtınaya yol açsın Kayseride kayak yapmayan okulumuz öğrencimiz kalmasın istiyorum” dedi.

Kar Fırtınaları Kulübü 2024 sezonu açılış töreni Erciyes Kayak Merkezi Tekir kapıda gerçekleşti. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse katılım sağladı.

Kar Frtınaları projesine gösterdiği önemi belirten, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Kayserideki bütün öğrencilerimizi sporla, kültürle ve sanatla buluşturacağız sözümüzün üzerine bu yıl gerçekten bir seferberlik halinde çalışıyoruz. Her mahallede, sokakta,caddede hatta dağda olmaya çalışıyoruz. Kar fırtınaları büyüye büyüye çok büyük bir fırtınaya yol açsın Kayseride kayak yapmayan okulumuz öğrencimiz kalmasın istiyorum” dedi.

Olimpik alanda sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Kar Fırtınaları projesinde belki Türkiye’ye örnek olabilecek en önemli çalışmalardan birini yapıp inşallah olimpik yolda alt yapı sporcularımızı buralardan yetiştireceğiz. Kış sporlarında ülkemizin özellikle bu tür çalışmalara ihtiyacı var bu projeyi çok önemsiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan yapılan projenin başarılı olacağını ifade eden, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; “Bugün de kayak alanında Kayserinin bir değeri olan Erciyeste çocuklarımızı kayakla tanıştırmak, onların yeteneklerini tespit etmek, onları kayağa alıştırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz hazırlıkların ürününü göreceğiz” şeklinde konuştu.

Yıllar sonra bu proje sayesinde şampiyonlar yetişeceğini de belirten, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Biz istiyoruz ki Kayserinin her mahallesinde, her sokağında spor yapmayan çocuğumuz gencimiz kalmasın bunun için çok büyük bir fedakarlık yapıyoruz. Kayseri Erciyes dağında da Kayserili çcouklarımızın kayak öğrenmeleri gelecekte olimpiyat ve Türkiye şampiyonu olabilmeleri için Türkiye’yi temsil edebilmeleri için onlara hem kayak öğretmek hem de kayakla buluşturmak için bir kampanya başlatıldı. Bu projeye çok inanıyorum, önemsiyorum bunun başarısını yıllar sonra şampiyonlar çıkardığımız zaman da göreceğiz” dedi.



Tüm vatandaşları Erciyes kayak merkezine davet eden, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Tüm kayak severleri spor severleri Erciyes kayak merkezine bekliyoruz. 4 mevsim oteller açık 4 mevsim erciyes kayak merkezi, spor merkezi diyorum “ diye konuştu.