Kar gördüler, kendilerinden geçtiler

Karın yağmadığı Kayseri'de Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği için meydana getirilen karı gören çocuklar, kar topu oynayarak ve kayarak keyifli vakit geçirdi.

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  • 06.01.2024 16:14
  • Güncelleme: 06.01.2024 18:53
Kar gördüler, kendilerinden geçtiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Karın yağmadığı Kayseri’de Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği için meydana getirilen karı gören çocuklar, kar topu oynayarak ve kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören gençler, Cumhuriyet Meydanı’nda 109 yıl önce yaşanan Sarıkamış Harekâtını canlandırdı. Etkinliğin ardından Erciyes’ten getirilen kar, meydanda bırakıldı. Karın yağmadığı Kayseri’de karı gören çocuklar da eğlenceli vakit geçirdi. Kar topu oynayan ve kayan çocukların mutluluğu yüzüne yansıdı. Karla oynayan 8 yaşındaki Muhammet Baytürk, Kayseri’ye kar yağmadığını söyleyerek, karı görünce çok mutlu olduğunu kaydederken, babası Polat Baytürk ise çocuğunun karı görünce mutlu olduğunu belirtti.

7 yaşındaki Seyit Efe ise eğlenceli vakit geçirdiği dile getirdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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