Kar yağışı nedeniyle aksaklık yaşanan yollar trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı yollarda yaşanan aksaklıklarla ilgili yolların trafiğe açık olduğunu belirterek, “23.12.2023 günü saat 12.00 itibari ile Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş güzergahlarında hava parçalı bulutlu yollar trafiğe açıktır. Dokuzdolambac, Kıskaçlı mevkilerinde yol kenarlarında bulunan karları temizleme çalışması Karayolları ve ekiplerimiz koordinesinde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.