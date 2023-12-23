Kar yağışı nedeniyle aksaklık yaşanan yollar trafiğe açıldı
Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bilgilendirme yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş güzergahlarında ve Dokuzdolambac, Kıskaçlı mevkilerinde yolların trafiğe açık olduğunu belirtti.
- 23.12.2023 18:19
- Güncelleme: 23.12.2023 18:19
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı yollarda yaşanan aksaklıklarla ilgili yolların trafiğe açık olduğunu belirterek, “23.12.2023 günü saat 12.00 itibari ile Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş güzergahlarında hava parçalı bulutlu yollar trafiğe açıktır. Dokuzdolambac, Kıskaçlı mevkilerinde yol kenarlarında bulunan karları temizleme çalışması Karayolları ve ekiplerimiz koordinesinde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
1ha
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