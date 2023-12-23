Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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  • 23.12.2023 17:36
  • Güncelleme: 23.12.2023 18:16
Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Konyaspor ile yarın deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek olan Kayserispor, bu karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yaparak tamamladı. Karayolu ile Konya’ya giden sarı-kırmızılılar, konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor’da sakatlığı devam eden Lionel Carole dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın Konya Medaş Büyükşehir Stadyumunda oynanacak olan Konyaspor ile Kayserispor maçı saat 13.30’da başlayacak ve hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

İHA

Kayseri Gündem
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