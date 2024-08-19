Karahıdır 4. Geleneksel Pilav Domates Şenliği gerçekleştirildi

Karahıdır Mahallesinde 4. Geleneksel Pilav ve Domates Şenliği vatandaşların yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleşti.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, MHP Önceki Dönem İl Başkanım Adnan İncetoprak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, İl ve İlçe Protokolünün katıldığı şenlikte Bünyanlı ünlü sanatçı Ayşen Kaya Konser verdi. Katılım sağlayan vatandaşlara ücretsiz olarak pilav, domates ve Bünyan Belediyesince domates çorbası dağıtıldı. Çocuklar için ücretsiz etkinlik düzenlenerek oyun grupları kuruldu.

Yerli yabancı çok sayıda turist ve vatandaşın katıldığı etkinlik sonrası açıklama yapan Başkan Metin, "Güzel şenlikte emeği geçen Bünyan Belediyemiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bizleri bir araya getirerek milli ve manevi duygularımızı pekiştiren bu tür etkinlik ve organizasyonları değerli buluyor ve destekliyoruz. Seneye daha güzel ve daha yoğun katılım ile şenliğimizde görüşmeyi diliyorum" dedi.