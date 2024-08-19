Büyükşehir ERÜ Acil Servis Binasını ve Polikliniklerini yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doktor Başkan Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Erciyes Üniversitesi acil servis binası ve poliklinikleri ile çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşın ve sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

Kentte ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insan ve sağlık odaklı hizmetlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle modern donanımlarıyla hastalara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunacak olan yeni acil servis binası ve polikliniklerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, poliklinikler girişini yenileyerek, yepyeni bir çehre kazandırdı.

Ayrıca ekipler tarafından Erciyes Üniversitesi yeni acil binası çevresinde araç ve yaya erişiminin sağlanması için çevre düzenleme çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda, belediye-üniversite iş birliği ile engelli rampaları, yürüyüş yolları, otopark alanları ve yeşil alanlar gibi bölgelerde düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteye yapmış olduğu bütün hizmetler için Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Sağlık personeli ve akademisyenler, sadece hastanede değil, üniversite kampüsü içerisinde ihtiyaç olan her yerde Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olduğunu kaydettiler.