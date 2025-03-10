Karaimam, yeni çehresiyle şirin bir cami

Hacılar yolu üzerindeki Mustafa Özgür İlkokulunun 250 metre arkasında bulunan bu camiye ismi, büyük ihtimalle imamının koyu teninden dolayı verilmiş olmalı. Tarihi Kayseri’de camilere günümüzde olduğu gibi, daha ziyade yaptıranın özel ismi verilmediği için, camiler, mahallesi, mıntıkası veya hocasının adıyla adlandırılıyordu. Tarihi Kayseri’nin bazı bölgelerinde ‘kara’ ile başlayan, Karaimam, Karakürkçü, Karakebap gibi isimlendirmeler yaygın olarak kullanılmakta. Bu ‘kara’lığın menşei ayrı bir araştırma konusu.

2017 yılında restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan camilerden olan Karaimam Camii, yeni çehresiyle ilk kez teravih mekanı oluyor.

Kayseri’nin küçük camilerinin bir çoğunda olduğu gibi bu camide de ahşap tavanın silindirik ağaçları, yine ağırlık merkezine göre dört silindirik ahşap sütunla taşınıyor. Caminin kuzeyinde bulunan son cemaat mahalli de üç sütunla taşınıyor.

Yeni düzenlemede, tüm ahşaplar yeniden elden geçirilerek mat ahşap vernikle güzelce verniklenmiş. İç ve dış duvarlar komple elden geçirilerek, içerisi beyaza boyanmış, dışarısındaki taşlar özenle sağlamlaştırılarak toprak rengi derzle yeniden düzenlenmiş. Son cemaat mahallinin arka bölümü yüksek bir duvarla ihata edilerek üç basamakla inilebilen güzel bir avlu oluşturulmuş. Bu dış duvarın kuzey bölümünde bulunan dekoratif demir kapıdan başka bir de batı bölümüne küçük bir kapı girişi konmuş.

Dış düzenlemenin verdiği estetik ve nezih görüntü camiye girdiğinizde de sizi aynı sıcaklıkla karşılamaya devam ediyor.

Modern yapı malzemeleriyle tarihi estetiği buluşturan yeni düzenlemesiyle Karaimam Camii, ürpertici terk edilmişliğinden sıyrılarak, insanın huzur bulacağı sıcak bir mekana dönüştürülmüş. Cami içerisindeki tüm duvarlar iki metre yüksekliğinde eskitme ahşap lambriyle donatılmış. Ahşap renginin doğallığı, matlığı ve uyumu doğrusu görülmeye değer. Cami, ahşaba uygun halılarla döşenmiş. Caminin iç kuzey kısmında bulunan merdivenle çıkılan ahşap hanımlar mahfili de aynı estetikle yenilenmiş. Ahşap merdivenlerinden veya üzerinde namaz kılınan ahşap tavanından tek bir gıcırtı sesi dahi gelmiyor. Emeği geçen estetik tabiat sahibi herkesi tebrik etmek gerekir.

Yaklaşık 90 metrekareyi bulmayan iç bölümün büyük bölümünü dolduran bir cemaatle kıldığımız teravih, imamın kısa surelerden berrak ve vurgulu okuyuşuyla ihya edildi.