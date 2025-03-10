Başkan Büyükkılıç'tan tren şantiyesindeki kazada yaralanan işçiye ziyaret

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Himmetdede mevkiinde yapımı süren hızlı tren şantiyesinde göçük meydana geldi. İki işçiden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaralı işçiyi hastanede ziyaret etti. Konuya ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bugün yüksek hızlı tren inşaatında yaşanan üzücü kazada yaralanan Muhammed kardeşimi hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldım. Bilinci açık bir şekilde tedavisi devam eden Muhammed kardeşimize acil şifalar diliyor, böyle kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.