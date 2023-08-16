Karaköse, dünya şampiyonunu ağırladı
Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversiteler Oyunlarında Atletizm Yarı Maratonda Dünya Şampiyonu olan Öğretmen Sezgin Ataç, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'yi makamında ziyaret etti.
- 16.08.2023 17:07
- Güncelleme: 16.08.2023 17:37
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Çin’de düzenlenen 31. Dünya Üniversiteler Oyunlarında Atletizm Yarı Maratonda Dünya Şampiyonu olan Öğretmen Sezgin Ataç, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’yi makamında ziyaret etti.
İl Millî Eğitim Müdürü, Bahameddin Karaköse Çin’de düzenlenen 31. Dünya Üniversiteler Oyunlarında Atletizm Yarı Maratonda 1.04.36’lük derecesiyle Dünya Şampiyonu olan Develi İncesu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sezgin Ataç’ı makamında kabul etti.
Ataç’ı tebrik eden Karaköse, hatıra fotoğrafı çekindi.
İHA
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