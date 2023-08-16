“2023 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’na ERÜ’de girdi

Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan “2023 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU)” sonuçları açıklandı. Nobel ödüllerini ve branş madalyalarını kazanan mezun ve personel sayısı, Clarivate Analytics HighlyCitedResearchers veri tabanında yer alan nitelikli araştırmacı sayısı, Nature ve Science dergilerinde yayınlanan makale sayısı, SCI-Expanded ve SSCI indekslerinde yer alan makale sayısı ve kurumun kişi başına düşen akademik performansı olmak üzere 6 kategoride değerlendirme yapan sıralama sisteminde 2500’den fazla üniversite değerlendirildi ve en iyi 1000 üniversitenin sıralama sonuçları yayımlandı. ERÜ bu sıralamada önemli bir başarı elde ederek Türkiye’den bu sıralamaya giren 8 üniversite içerisinde yer aldı.

ERÜ ulusal sıralamada Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile birlikte 6. sırayı paylaştı.