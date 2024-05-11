Karate Ligi'ne Kayseri damgası

Kocaeli'nde düzenlenen İller Arası Karate Ligi'nde mücadele edenKayserili sporcular, 2 altın, 5 bronz madalya ve 3 kupa kazandı.

Karate Ligi'ne Kayseri damgası
Kayseri GündemEditör

Kocaeli’nde düzenlenen İller Arası Karate Ligi’nde mücadele edenKayserili sporcular, 2 altın, 5 bronz madalya ve 3 kupa kazandı.

İller Arası Karate Ligi Müsabakaları 23 şehirden bin 566 sporcunun katılımı ile Kocaeli’nde yapıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda Antrenör Fatih Güneş nezaretinde mücadele eden Kayserili sporcular 2 altın, 5 bronz madalya ve 3 kupanın sahibi oldu. Kayserili sporcuların elde ettikleri başarılar ise şu şekilde:

Alper Güneş 55 Kg Kumite 1.’si

14-17 Yaş Genç Bayan Takım Kata (Kupa): Berra Sultan Yücel birinci, Gülnihal Cansaran birinci, Rabiya Nur Korkutan birinci, Ahmet Talha Aykaş 50 kilogram Kumite üçüncü, Ceylin Türker 44 kilogram

Kumite üçüncü, Kerem Güneş 61 kilogram Kumite üçüncü

2011/2012 Doğumlu Yıldızlar Takım Kata (Kupa): Ravzanur Türkmen üçüncü, Ecrin Gül üçüncü, Kevser Sude Taşkın üçüncü

14-17 Yaş Genç Erkek Takım Kumite (Kupa): Alper Güneş üçüncü, Mahmut Arslan üçüncü

Karate Ligi'ne Kayseri damgası
Karate Ligi'ne Kayseri damgası
İHA
Kayseri Gündem

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