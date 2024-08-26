Özel okullarda kitap fiyatları fahiş durumda

Kayseri’de iddiaya göre özel okullarda belirlenen internet sitesi üzerinden; velilerden kitap ve kırtasiye alışverişi yapılması isteniyor. Alınan ürünlere fahiş fiyat istenmesi sebebiyle veliler ise mağdur oluyor. Yapılan kitap alışverişi için ise 45 bin, 28 bin ve 10 bin lira gibi rakamlar talep ediliyor. Veliler ise özel okullarda uygulanan bu fahiş fiyatlara karşı yetkililerden yardım talep ediyor.