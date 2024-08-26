Özel okullarda kitap fiyatları fahiş durumda

Kayseri'de iddiaya göre özel okullarda ek olarak alınan kitap ve kırtasiye ürünüleri fahiş fiyat sebebiyle öğrenci ve velileri mağdur ediyor. Velilerin, belirlenen bir internet sitesi üzerinden ürün satın almaları gerektiği ve bu ürünlere fahiş fiyatlar ödendiği belirtiliyor.

Özel okullarda kitap fiyatları fahiş durumda

Kayseri’de iddiaya göre özel okullarda belirlenen internet sitesi üzerinden; velilerden kitap ve kırtasiye alışverişi yapılması isteniyor. Alınan ürünlere fahiş fiyat istenmesi sebebiyle veliler ise mağdur oluyor. Yapılan kitap alışverişi için ise 45 bin, 28 bin ve 10 bin lira gibi rakamlar talep ediliyor. Veliler ise özel okullarda uygulanan bu fahiş fiyatlara karşı yetkililerden yardım talep ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Görgü tanığı Kayseri'deki sel felaketini anlattı
Görgü tanığı Kayseri'deki sel felaketini anlattı
Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 953'ncü yılı 
Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 953’ncü yılı 
Heyelan sonucu yaşamını yitiren Muhittin Saraç defnedildi
Heyelan sonucu yaşamını yitiren Muhittin Saraç defnedildi
Bu köyde güneş ve ay aynı anda gökyüzünü süslüyor
Bu köyde güneş ve ay aynı anda gökyüzünü süslüyor
'Sosyal samimiyet' suçu getirebilir
'Sosyal samimiyet' suçu getirebilir
8 Farklı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
8 Farklı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı