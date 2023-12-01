Karbonmonoksit zehirlenmelerinde en etkin tedavi: Hiperbarik oksijen

Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İbrahim Toker; kalbe ve beyne zehirli etkisi olan karbonmonoksit zehirlenmelerinde en etkin tedavisinin hiperbarik oksijen tedavisi olduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla beraber sobalar yanınca karbonmonoksit gazından dolayı zehirlenmelerin arttığını kaydeden Kayseri Şehir Hastanesi’nden Acil Tıp Uzmanı Dr. İbrahim Toker, “Kış aylarının gelmesiyle birlikte karbonmonoksit zehirlenmeleri artmaktadır. Hastanemizde hiperbarik oksijen tedavi verilmesiyle bir merkez halindeyiz. Bölgeden de hastaları kabul ediyoruz. Havaların soğumasıyla beraber bu vakalarda ciddi artışlar var. Hastanemize ciddi vakalarda geliyor. Bu vakaların artmasının nedeni soba kullanımının artması, fırtınalı havalarda ters rüzgarın etkisiyle birlikte karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri artmaktadır" dedi.

"Gizli ve tehlikeli bir gaz"

Karbonmonoksit gazının gizli ve tehlikeli olduğunu kaydeden Toker, "Karbonmonoksit kokusuz, gazsız ve solunum yollarını tahriş etmeyen bir gazdır. Gizli ve tehlikeli bir gaz. Kişiler baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi gibi basit semptomlarla başvuruyorlar. Bilinç değişikliği, kusma ve göğüs ağrısı olabilir. İlk etapta karbonmonoksit zehirlenmesi olabileceğinden şüphelenmek gerekiyor. Özellikle sobayla ısınan evlerde birçok semptomla beraber hastalar bize geliyorlar. Baş ağrısı, halsizlik gibi semptomlarla başlıyor ve karbonmonoksit seviyesine bağlı olarak komaya kadar durumlar gelişebiliyor. Bu zehirlenmeyi ilk fark ettiğimiz anda öncelikle kişiyi açık alana çıkarmalıyız ve ortamı havalandırmalıyız. Hasta gelebilecek durumdaysa ayaktan, gelemeyecek durumdaysa 112 aracılığı ile ambulansla hastaneye gelmesini sağlamalıyız. Karbonmonoksit gazının hücre düzeyinde de toksit etkileri var. Karbonmonoksit oksijenden 220 kat daha fazla olarak kandaki alyuvarlarda bulunan hemoglobine bağlanıyor. Yapılan araştırmalarda sadece oksijenin bağlanmasını engelleyerek değil de hücre düzeyinde de hipoksi dediğimiz hücre düzeyinde oksijenin kullanılmasını azaltıyor. Bundan dolayı birçok yan etkisi var. Özellikle kan ve beyin üzerine zehirli etkisi var" diye konuştu.

"En etkili tedavi hiperbarik oksijen tedavisi"

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde en etkili tedavinin hiperbarik oksijen tedavisi olduğunun altını çizen Dr. İbrahim Toker, "İlk etapta tedavi bile etsek ilerleyen dönemlerde bilinç değişikliklerine neden olabiliyor. Bu nedenle özellikle hiperbarik oksijen tedavisinin faydalarından dolayı hastaların bize başvurmasını öneriyoruz. Karbonmonoksit gazının normal havada 3 saatte yarılanma ömrü var. Hastaları yüzde 100 oksijen ile tedavi edersek bu 1 saate, atmosfer basıncında ki oksijen ile tedavi edersek 15 dakikaya düşüyor. Hastanemizde 2.5 atmosfer basıncında oksijen tedavi uygulanıyor. Hastalara 90 dakikalık seanslar halinde veriliyor. Bu ilerleyen dönemlerde bilinçsel aktivitelerde umut verici ve önleyici bir tedavi" dedi.