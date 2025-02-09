Kardan adam değil, kardan araba

Kayseri’de yoğun kar yağışıyla birlikte, hem yetişkinler hem de çocuklar beyaz örtüyle kaplanan sokaklarda eğlenceli anlar geçiriyor. Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi’nde ise, bir vatandaş kardan sadece adam yapmakla kalmayıp, bu sefer bir araba yaptı. Kardan yapılan bu araba, çevredeki insanların ilgisini çekerken, bir başka vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.