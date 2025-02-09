Kardan adam değil, kardan araba

Kayseri Eskişehir Bağları'nda kar yağışının keyfi, bir kez daha farklı bir boyut kazandı. Vatandaşlar, kar eğlencesine yeni bir soluk getirerek kardan araba yapma konseptiyle rengarenk görüntüler oluşturdu.

Kardan adam değil, kardan araba

Kayseri’de yoğun kar yağışıyla birlikte, hem yetişkinler hem de çocuklar beyaz örtüyle kaplanan sokaklarda eğlenceli anlar geçiriyor. Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi’nde ise, bir vatandaş kardan sadece adam yapmakla kalmayıp, bu sefer bir araba yaptı. Kardan yapılan bu araba, çevredeki insanların ilgisini çekerken, bir başka vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

Haber Merkezi

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