Kardan kapanan 91 Mahalle yolu açıldı

Kayseri'de karla mücadele çalışmaları kapsamında 728 kilometrelik yol ağındaki 91 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kardan kapanan 91 Mahalle yolu açıldı

Kent genelinde yağan kar sonrası Büyükşehir Belediyesi, özverili bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda ekipler yol açma çalışmalarına devam ederken, Bünyan ilçesinde 7, Develi’de 10, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 5, Kocasinan’da 16, Özvatan’da 2, Pınarbaşı’da 4, Sarıoğlan’da 3, Sarız’da 1, Talas’ta 3, Tomarza’da 10, Yahyalı’da 14 ve Yeşilhisar’da 4 olmak üzere 728 kilometrelik yol ağında toplam 91 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan Develi’de 15, Sarız’da 5, Yahyalı’da 3 ve Yeşilhisar’da 2 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle çalışmalar zorlu şartlarda devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen hem merkezde hem de kırsalda gece gündüz demeden hizmet sunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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