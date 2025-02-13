Talas'ta 'Maharetli Eller'e Kar Engeli

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na kar engeli geldi.

Talas'ta 'Maharetli Eller'e Kar Engeli

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda 16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan pazar, esnafın talebi üzerine kurulmayacak.

Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan ve birbirinden kıymetli el emeği ürünlerinin vatandaşa sunulduğu pazar, böylelikle Mart ayına ertelendi. 

Haber Merkezi

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