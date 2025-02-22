Kardan küpler heykele dönüşüyor

Erciyes’i sanatın merkezi yapmayı hedeflediklerini ifade eden Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Şu anda burada 5 yabancı ekibimiz 5 de Türk ekibimiz var asistanları ile beraber 20 sanatçımız burada İran'dan Kanada'dan Belarus'tan İtalya'dan sanatçılarımız var. Erciyes’i yalnız sporun ve kayak sporlarının adresi değil sanatın da merkezi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu’na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar tarafından yapılan eşsiz kar heykelleri ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu 17 Şubat tarihinde başladı ve 24 Şubat 2025 tarihine kadar Erciyes Kayak Merkezi’nde devam edecek.

Erciyes’i sanatın merkezi yapmayı hedeflediklerini ifade eden Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Erciyes biliyorsunuz ilklerin dağı birçok turistik ve sportif faaliyetler yürütüyoruz ama bunun yanında da sanata insanların farklı ilgi alanlarına da hitap etmeye çalışıyoruz. Daha önceki yıllarda sanırım kardan heykeller yapmıştık şimdi bu sene bir tık daha ileriye götürdük hem kardan heykeller yapıyoruz hem de sempozyum yapıyoruz. Buraya şehir içinden ve şehir dışından farklı güzel sanatlar fakültelerinden birçok öğrenci geliyor burada bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Şu anda burada 5 yabancı ekibimiz 5 de Türk ekibimiz var asistanları ile beraber 20 sanatçımız burada İran'dan Kanada'dan Belarus'tan İtalya'dan sanatçılarımız var. Erciyes’i yalnız sporun ve kayak sporlarının adresi değil sanatın da merkezi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Farklı ülkelerden gelen sanatçılarla uyum halinde çalıştıklarını ifade eden Heykel Sanatçısı Beyza Harman, “Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü son sınıf öğrencisiyim buradaki sempozyumda uluslararası olarak yabancı ülkelerden sanatçılarımız geldi ekip halinde çalışıyoruz. Sempozyuma İtalya'dan Belarus'tan ve aklıma gelmeyen farklı ülkelerden sanatçılar katılım sağladı. Onlarla beraber bir kütle halindeki karı heykel haline getiriyoruz konumuz animasyon tarzı burada ekip halinde çalışıyoruz. Herkesin enerjisi çok güzel ve çok yüksek birbirimize çok iyi uyuyoruz. Türkçe bilmiyorlar Maalesef o yüzden bildiğimiz kadar iletişime geçmeye çalışıyoruz. Bizim için çok zevkli oluyor kültürel anlamda birbirimize çok güzel şeyler katıyoruz kültürümüzü aktarıyoruz onlar da bizlere kendi kültürlerini aktarıyorlar. Bu konuda herkesin emeği var hocalarımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün Kayseri halkını buraya davet ediyorum” dedi.

Öte yandan Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu’na Belarus’tan katılan Heykel Sanatçısı Kırıl Kroholev de böyle bir etkinliğe katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade ederek Türk halkına selamlarını iletti.