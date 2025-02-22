Tehlikeli hareket yapan aracın sürücüsüne 4 bin 334 lira ceza
Kayseri'de polis ekipleri 'Cumhuriyet Meydanında Tehlikeli Hareketler konulu paylaşımlar üzerine harekete geçti. Ekipler, tehlikeli hareketlerde bulunan araç sürücüsüne 4 bin 334 lira idari para cezası kesti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Cumhuriyet Meydanında Tehlikeli Hareketler” konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri bahse konu aracın sürücüsüne 4 bin 334 lira idari para cezası kesti.