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Tehlikeli hareket yapan aracın sürücüsüne 4 bin 334 lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri 'Cumhuriyet Meydanında Tehlikeli Hareketler konulu paylaşımlar üzerine harekete geçti. Ekipler, tehlikeli hareketlerde bulunan araç sürücüsüne 4 bin 334 lira idari para cezası kesti.

Tehlikeli hareket yapan aracın sürücüsüne 4 bin 334 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Cumhuriyet Meydanında Tehlikeli Hareketler” konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri bahse konu aracın sürücüsüne 4 bin 334 lira idari para cezası kesti.

Haber Merkezi

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