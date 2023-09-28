Kardeşine faul yapan arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis cezası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kardeşine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahsa 18 yıl hapis cezası verildi.

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  • 28.09.2023 15:23
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:44
Kardeşine faul yapan arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis cezası
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kardeşine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahsa 18 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık O.Ç ile tutuksuz sanık F.Ç ile ölen Eren K.’nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık O.Ç. ifadesinde öldürme kastının olmadığını söyledi. Ölen Eren K’nın yakınları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonucunda; tutuklu sanık O.Ç.’nin, ’Kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, sonra indirim uygulayarak 18 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık F.Ç.’nin ise, beraatine karar verildi.

23 Mayıs 2022 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Yalova Sokak’ta halı saha maçında iddiaya göre F.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.’nin ikametine gelen E.Ç.’nin ağabeyi O.Ç., E.K.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi ile ağır yaralanan E.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan O.Ç.’yi ve kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi F.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan ağabey O.Ç. tutuklanırken, kardeşi F.Ç.’ye ise ev hapsi verildi.

İHA

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