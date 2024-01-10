Kardeşini silahla yaralayan şahıs: “Konu namus meselesiydi”

Kayseri’de Temmuz 2023’te meydana gelen olayda iddiaya göre A.P. bağlayıp arabanın bagajına koyduğu kardeşi Y.P. kaçmaya çalışınca silahla yaraladı. A.P. ve kendisine yardım ettiği gerekçesiyle A.Ç. ve İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.P. hakkında “ruhsatsız silah bulundurma”, “öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.P., A.Ç. ve İ.Ç. ile müşteki Y.P. katıldı. Mahkemede söz alan A.P., “Kızım hastaydı o nedenle gelmiştim. Kızım kayınvalidemin yanındaydı. Üzerimde silah olmasın sebebi ise ben hayvancılık yapıyorum ve bu nedenle üzerimizde sürekli taşıyorduk. O Gün de kızımı hastaneye götürmek için acele geldiğim için silah üzerimde kalmış. Silahla bir eylem yapmaya niyetim yoktu. Telefon kayın valideme geldi ben de onunla eve gidince kardeşimi gördüm. Orada vurmaya çalıştım vurdurmadılar. Onu alıp gittim. Aracın bagajına koydum. Konu namus konusuydu. Arabanın arkasından atlayıp kaçtı. Dursun diye havaya ateş ettim. Daha sonra duvardan atlarken sıktığım bir mermi sekip yaraladı. Düştüğünü görünce başka ateş etmedim. Öldürmek istesem öldürürdüm” dedi.

MÜŞTEKİ Y.P.: HİÇBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM.

Müşteki Y.P. ise, “A.Ç. ile İ.Ç. beni yeğenlerinin yanında gördü. Polise vereceğiz dediler korktum. Korktum kaçmaya başladım, düştüm. Gittiğimiz yere bir müddet sonra ağabeyim geldi. Bana vurmaya çalıştı, oradakiler izin vermedi. Ağabeyim beni ellerimden bağlayıp arabanın bagajına koydu. Biraz ilerledikten sonra iplerden kurtuldum kaçmaya başladım. Kaçarken havaya ateş ettiğini gördüm sonrasında duvardan atlarken koluma mermi isabet etti. Yarıb aygın halde düştüm. Hiçbirinden şikayetçi değilim” dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan A.P.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer sanıklar A.Ç. ve İ.Ç.’nin tutuksuz yargılanmasına ve Y.P.’ya yaklaşmamalarına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.