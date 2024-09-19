  • Haberler
  • Asayiş
  • Kargo aracını içindekilerle çalan hırsız yakalandı

Kargo aracını içindekilerle çalan hırsız yakalandı

Kayseri'de çalışır vaziyetteki kargo aracını içerisindeki malzemelerle birlikte çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan 73 saatlik kamera incelemesi ile yakalandı.

Kargo aracını içindekilerle çalan hırsız yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de çalışır vaziyetteki kargo aracını içerisindeki malzemelerle birlikte çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan 73 saatlik kamera incelemesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kargo firmasına ait, kapıları açık ve çalışır vaziyetteki aracı içerisindeki kargo paketleriyle birlikte çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan 73 saatlik kamera incelemesi sonucu şahsın S.Ç. (27) olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda aracı çalan S.Ç. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza evine götürüldü.

Hırsızlık anı kamerada

Çalınan malzemelerde ekiplerin arama çalışmaları sonucu ele geçirilirken, tam ve eksiksiz olarak firmaya teslim edildi. Öte yandan hırsızın kargo aracını çalma anıda anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi
İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi
Erciyes'e sezonun ilk karı düştü
Erciyes’e sezonun ilk karı düştü
'Kumar oynama bağımlılığı tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir'
“Kumar oynama bağımlılığı tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir”
Uzmanından ebeveynlere uyarı: 'Çocukların yanında haber izlemeyin'
Uzmanından ebeveynlere uyarı: 'Çocukların yanında haber izlemeyin'
Bülent Tüfenkci'den Başkan Palancıoğlu'nun vizyon projesine övgü
Bülent Tüfenkci'den Başkan Palancıoğlu'nun vizyon projesine övgü
Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği konferansında konuştu
Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği konferansında konuştu