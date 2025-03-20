Karla mücadelede 174 Mahalle yolu ulaşıma açıldı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında yoğun mesai yapıyor.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında 7 noktada, 134 personel ve 63 araçla karla mücadele çalışmaları yapıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda ekipler yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde çok etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Akkışla ilçesinde 4 mahalle yolu, Bünyan’da 14, Develi’de 18, Felahiye’de 6, Hacılar’da 3, İncesu’da 3, Kocasinan’da 14, Pınarbaşı’da 60, Sarız’da 13, Talas’ta 4, Tomarza’da 15, Yahyalı’da 16 ve Yeşilhisar’da 4 mahalle yolu olmak üzere, 1392 kilometrelik yol ağında 174 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Açılan yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar kapanırken, ulaşım sağlanamayan Bünyan ilçesinde 7, Develi’de 7, Pınarbaşı’da 30, Sarız’da 35, Tomarza’da 10 ve Yahyalı’da 1 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor. Ekipler, çalışmalara olumsuz hava koşulları, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle zorlu şartlarda devam ediyor.

Öte yandan Büyükşehir ekipleri, yalnızca yol açmakla kalmayıp, tehlikeye düşen, araçları yolda kalan vatandaşlara da anında müdahalede bulunup, destek oluyor.

Merkezde de Canla Başla Çalışma

Fen İşleri Daire Başkanlığı ise 200 personel ve 80 araçla şehir merkezinde yoğun mesai harcıyor. Ekipler, ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, sadece araçlar için değil, yayalar için de yolları açıyor. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’na bağlı 135 kişilik ekip, ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, parklar, yaya yolları, üst geçitler ve durakları kardan temizleyerek, buzlanmayı önleyip, güvenli ulaşımı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında ulaşımın aksatılmaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek.