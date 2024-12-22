Karlı yüksek dağda güneş enerji santrali kuruldu: Avantajı büyük

Çin, yenilenebilir enerji alanındaki liderliğini “en’leri” ele geçirerek kanıtlamaya devam ediyor. Çinli enerji şirketleri China Huadian ve PowerChina, dünya çapında rekor kıran bir projeyi tamamlayarak Tibet’in Shannan bölgesinde dünyanın en yüksek rakımlı güneş enerjisi santralini devreye aldı.

Daha yükseği yok

20 MW/80 MWh batarya depolama ile eşleştirilmiş toplam 150 MW kapasiteli santral, 5.046 ila 5.228 metre arasında değişen bir rakımda yer alıyor. Bağlam açısından; Ağrı Dağı’nın yüksekliği 5.137 metre. Projenin ilk aşaması 2023 yılı Aralık ayında tamamlanmış ve 5.100 metrede 50 MW’lık kapasiteyle faaliyete geçmişti. İkinci 100 MW’lik aşamanın da kurulmasıyla toplam kapasite 150 MW’a ulaştı. Her iki aşama toplamda 1,4 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve 170.000 güneş panelinden oluşuyor.

Projenin yüklenicisi PowerChina, plato ortamının zorluklarına rağmen inşaat verimliliğini yüzde 40 artıran önceden monte edilmiş montajlar ve yerinde montaj hatları kullanarak projeyi planlanandan 42 gün önce sadece 115 günde tamamladı.

Kar, enerji üretimini artırıyor

Bu arada santralde Santralde, n-tipi çift yüzeyli TOPCon güneş panelleri kullanıldı. Bu paneller, bölgedeki kar örtüsünün yüksek yansıtıcılığından faydalanarak enerji üretiminde önemli bir artış sağlıyor. Bu sayede tek taraflı panellere göre verimliliği yüzde 20 artırıyor. Rakımın yüksek olması santralin alçak ve orta bulutlardan çok daha az etkilenmesini de sağlıyor. Bunun yanı sıra ortamın soğuk olması panellerin aşırı ısınması sorununu da törpülüyor.