Kayseri'de Galatasararay Heyecanı

Kayserispor, Süper Ligin 17'nci hafta maçında bugün Galatasaray'ı konuk edecek.

Kayseri'de Galatasararay Heyecanı

Süper Lig’de 15 puanla düşme potasında yer alan Kayserispor, bugün renktaşı Galatasaray’ı konuk edecek. Son oynadığı 1 maçtan sadece 1’ini kazanan Kayserispor’da Galatasaray maçı öncesi kaleci Bilal ile Arif, Mehmet Eray, Hosseini ile Mane’nin forma giymesi beklenmiyor. Kayserispor, Galatasaray’a karşı içeride oynadığı son 3 maçı da kaybetmedi. Kayserispor’un bugünki maça, Onurcan, Gökhan, Dimitrios, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte 11’iyle çıkması bekleniyor. Galatasaray’ın ise maça, Muslera, Kaan, Davinson, Abdulkerim, Jakops, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen 11’iyle başlaması bekleniyor. Saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Haber Merkezi

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