Karpuz sergisinde 1 kişinin öldüğü olayla ilgili açılan dava yeniden görülmeye başlandı

Olay, Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi girişinde bulunan karpuz sergisi önünde 21 Ağustos 2022 tarihinde yaşandı. İddiaya göre Y.T. ile R.K. arasında düğünde tartışma çıktı. Kavga çevredekiler tarafından yatıştırıldı, taraflar olay yerinden ayrıldı. Daha sonra Y.T. ile R.K. telefonda küfürleşti. Y.T. karşı taraftaki R.K.’ye nerede olduğunu sorması üzerine Buğdaylı Mahallesi girişinde bulunan karpuz sergisinde olduğunu öğrendi. Y.T. yanına Y.K., M.E.G. ve A.K. ile birlikte araca binerek Buğdaylı Mahallesi girişindeki karpuz sergisine gitti. Burada karşı taraf R.Z.’nin yanında A.K. ile F.K ve maktul Ali F. arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada A.K. bacağından Ali F. ise kalbinden yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Ali F. yaşamını yitirdi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Yaşanan kavganın ardından karara bağlanan dava dosyası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Müşteki ve sanıklar ifadelerini verdi. Tutuklu sanıklardan Y.T., “Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Orada bize küfür edildi. Sonrasında da vahim olay yaşandı” diye belirtti. Y.K. ise, “Önceki ifadelerimi tekrar eder beraatımı istiyorum. Düğünde yoktum. Adamın oraya gitmedim” ifadelerini kullandı. A.K. de , “Bu olayın içinde olduğum için maktulün ailesinden özür diliyorum başka diyeceğim yok. Ben düğünde yoktum. Böyle bir olay içerisinde olduğum için üzgünüm. Ben kimseye ateş etmedim” diye belirtti. Tutuksuz sanıkların ardından bir tanık dinlendi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.