Karpuzun pazar fiyatı 15-20 lira arası

Kayseri’de vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi alışveriş için semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kurban Bayramı’ndan önceki son semt pazarlarında vatandaşlar alışveriş için Pazar yolunu tuttu.

Sahabiye Perşembe Pazarında fiyatlar şu şekilde;

Kayısının kilosu 25 lira ile 35 lira arası, yeşil fasulye 30 lira ile 40 lira arası, sarımsağın kilosu 60 lira ile 100 lira arası, patatesin kilosu 12 lira ile 20 lira arası, limonun kilosu 40 lira ile 50 lira arası, biberin kilosu 20 lira ile 30 lira arası, mantarın kilosu 50 lira ile 100 lira arası, bamyanın kilosu 130 lira ile 40 lira arası, patlıcanın kilosu 15 lira ile 20 lira arası, kabağın kilosu 10 lira ile 25 lira arası, domatesin kilosu 25 lira ile 30 lira arası, muzun kilosu 50 lira ile 55 lira arası, şeftalinin kilosu 25 lira ile 50 lira arası, kirazın kilosu 60 lira ile 70 lira arası, salatalığın kilosu 30 lira ile 50 lira arası, karpuzun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, yeşil soğanın bağı 10 lira ile 15 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Kapya biberin kilosu 40 liradan, üzümün kilosu 50 liradan, havucun kilosu 20 liradan, kuru soğanın kilosu 10 liradan, çileğin kilosu 50 liradan, maydanozun bağı 10 liradan, marulun bağı 20 liradan, kavunun kilosu 15 liradan, elmanın kilosu ise 15 liradan satışa sunuluyor.