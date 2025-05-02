Kartal Kavşağı için Ulaşım Master Planı sunumu yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi başta olmak üzere Ulaşım Master Planı kapsamında detaylı bir sunum yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen sunum toplantısına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürler katıldı.

Ulaşım Master Planı çerçevesinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dursun Ataş ile milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarına kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi başta olmak üzere Ulaşım Master Planı kapsamında detaylı bir sunum yapıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, büyükşehirler arasında son 4 yılda 3 kez bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak, birinci olduklarını ifade etti. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen tarafından, Ulaşım Master Planı çerçevesinde sunum gerçekleştirildi.