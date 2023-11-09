Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 12’nci haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Dijital şekilde belirlendiği kaydedilen hakem atamalar sonucu Kayserispor’un Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçta Çağdaş Altay’ın düdük çalacağı açıklandı. İstanbul bölgesi hakeminin yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Mehmet Ali Özer görev alacak. Hakem Çağdaş Altay bu sezon ilk kez Kayserispor maçında görev alacak.

Süper Ligin 12’nci haftasında oynanacak olan müsabakalar ve maçı yönetecek hakemler ise şu şekilde açıklandı;

YARIN:

20.00 Trabzonspor – Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 MKE Ankaragücü – Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

11 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa – Kayserispor: Çağdaş Altay

16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor – Galatasaray: Bahattin Şimşek

12 KASIM PAZAR:

13.30 Pendikspor – Samsunspor: Burak Hakkan

16.00 Beşiktaş – Başakşehir: Arda Kardeşler

16.00 Rizespor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

19.00 Adana Demirspor – Fenerbahçe: Halil Umut Meler.