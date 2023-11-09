Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kayserispor'un Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

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  • 09.11.2023 13:18
  • Güncelleme: 09.11.2023 13:18
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 12’nci haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Dijital şekilde belirlendiği kaydedilen hakem atamalar sonucu Kayserispor’un Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçta Çağdaş Altay’ın düdük çalacağı açıklandı. İstanbul bölgesi hakeminin yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Mehmet Ali Özer görev alacak. Hakem Çağdaş Altay bu sezon ilk kez Kayserispor maçında görev alacak. 

Süper Ligin 12’nci haftasında oynanacak olan müsabakalar ve maçı yönetecek hakemler ise şu şekilde açıklandı; 
YARIN:
20.00 Trabzonspor – Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü – Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
11 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa – Kayserispor: Çağdaş Altay
16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor – Galatasaray: Bahattin Şimşek
12 KASIM PAZAR:
13.30 Pendikspor – Samsunspor: Burak Hakkan
16.00 Beşiktaş – Başakşehir: Arda Kardeşler
16.00 Rizespor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
19.00 Adana Demirspor – Fenerbahçe: Halil Umut Meler.

1ha

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