KASKİ'de Yapay Zekâ Devrimi: Uzmanlar Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yapay zekâ teknolojilerinin su ve kanalizasyon hizmetlerine entegre edilmesi amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

KASKİ'de Yapay Zekâ Devrimi: Uzmanlar Bir Araya Geldi

Toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanımı, arıza tespit süreçlerinin hızlandırılması ve kanalizasyon altyapısının sürdürülebilir yönetimi gibi konular gündeme taşındı.

Bu yenilikçi toplantıya, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'ın yanı sıra Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Taşyürek, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Kurban ve Microsoft MVP ödülü sahibi, sektörün önde gelen isimlerinden Ömer Çolakoğlu katıldı.

Toplantıda, yapay zekâ destekli sistemlerin çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler sunabileceği, ayrıca idare süreçlerini optimize edebileceği vurgulandı. KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, yapay zekâ teknolojilerinin modern şehir yönetiminde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Görüşmeler, hem idaremizin geleceğe yönelik vizyonunu güçlendirdi hem de uzmanlarla iş birliği için somut adımlar atılmasına olanak sağladı," dedi.

Karşılıklı fikir alışverişiyle sona eren toplantıda, ilerleyen dönemde pilot projelerin hayata geçirilmesi ve elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Haber Merkezi

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