Kayseri Havalimanı'nın kapasitesi 6 milyona çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın resmi açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan tören yarın gerçekleştirilecek.

-Yıllık Yolcu Kapasitesi 6 Milyona Çıktı

Bakan Uraloğlu, Kayseri Havalimanı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, yeni terminal binası ve apronun 2 Şubat 2024 tarihinde yolcu kullanımına sunulduğunu anımsatarak “Yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesi yeni terminal binasının inşa edilmesiyle 6 milyona çıktı.” dedi.

Yeni Terminal Binası 51 Bin Metrekare

Tamamlanan işler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 22 bin metrekare olan terminal binasının 51 bin metrekareye çıkarıldığını ifade etti. Uraloğlu, proje kapsamında apron alanını 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye, 9 uçaklık park alanını ise 18’e çıkardıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni terminal binamızla birlikte hem iç hatlar hem de dış hatlar yolcularına daha geniş ve konforlu alanlar sunuyoruz. Proje kapsamında Kayseri Havalimanı’na 605 metrekarelik CIP binası inşa ettik. İç hatlar giden yolcu salonu 4 bin 470 metrekareye, dış hatlar giden yolcu salonu ise 3 bin 175 metrekareye çıkardık. Kayseri havalimanında iç hatlar gelen yolcu salonu bin 495 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu bin 975 metrekare, karşılayıcılar holü ise bin 380 metrekare alana ulaştı.”

Bölge Turizmine Katkı

Bakan Uraloğlu, yolcu kapasitesindeki artışın şehrin turizm ve ekonomisine de katkı sağlayacağını belirterek, “Tarih, kültür ve gastronomiyi buluşturan Kayseri aynı zamanda da bir ticaret kenti. Kayseri Havalimanı’nın yolcu kapasitesinin yükselmesiyle birlikte şehre gelen turist ve iş insanı sayısının artması, Kayseri’nin ulusal ve uluslararası ticaret ağındaki rolünü güçlendirecek ve şehrin ekonomik kalkınmasını hızlandıracaktır.” ifadelerini kullandı.