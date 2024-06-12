KASKİ'den su tasarrufu çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ); ülkemizde ve dünyada büyüyen su sorununa dikkat çekerek içme suyunun çok daha fazla bilinçli kullanılması adına açıklama yayınladı.

KASKİ’nin yayınlamış olduğu açıklamada; su tüketilirken geleceğin de hesaba katılması ve ona göre hareket edilmesi gerektiği belirtilirken “Bayram tatili süresinde su tasarrufunu lütfen ön planda tutalım. İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimi dolayısıyla kırsal mahallelerde nüfusun artmasına bağlı olarak içme suyunun bahçelerde kullanımından kaynaklı yüksek kotlarda ikamet eden vatandaşlarımız maalesef sıkıntı yaşayabiliyorlar. Kurban bayramı tatili ile birlikte önümüzdeki günlerde hijyen ve temizlik için kentimizde su tüketimi oldukça fazla olacaktır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tehdit unsuru olarak karşımıza çıkan kuraklık gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Yaşam kaynağımız olan içme suyumuzun tarımsal alanlarda kullanılması sonucu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın suya erişimi zorlaşırken, kimi zaman ise imkânsız bir hale gelmektedir. Tabiatın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme sularımızın korunması; doğanın ve gelecek nesillerimizin daha ferah yaşayabilmesi için en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Lütfen suyumuzu bilinçli tüketelim, tasarrufu ön planda tutalım” ifadeleri yer aldı.