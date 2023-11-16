Kassam Tugayları, direnişle yekvücut işgale karşı çarpışıyor

Kassam Tugayları, Gazze'de 27 Ekim'den bu yana karadan işgali genişletmeye çalışan siyonist kuvvetlere karşı büyük bir mücadele gösteriyor.

Kudüs Tugayları dahil diğer direniş örgütleri de Kassam Tugayları öncülüğünde işgalci rejime ağır kayıplar veriyor.

Kassam Tugayları'ndan yapılan son bilgilendirmelere göre Kassam Tugayları, Kudüs Tugayları ve El Nasır Tugayları'na bağlı mücahidler birlikte Gazze şehrinin güneybatısındaki iki siyonist tankı "Tandum" ve "Yasin 105" roketleriyle hedef aldı.

Kassam Tugayları, Deir El Balah şehrinin doğusunda Siyonist buldozeri “Yasin 105” füzesiyle hedef aldı, Gazze şehrinin güneyindeki eksende bulunan düşman kuvvetlerini 114 mm'lik kısa menzilli "Racum" roketiyle hedef aldı.

Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Siyonist personel taşıyıcısını “Yasin 105” füzesiyle hedef alan Kassam Tugayları, Gazze şehrinin kuzeybatısındaki iki Siyonist tanka ve buldozere iki “Tandum” roketi fırlattı.

Kassam Tugayları, Deir El Balah şehrinin doğusundaki saldırı araçlarının toplandığı bölgeyi havan toplarıyla bombaladı, Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Siyonist bir tankı “Yasin 105” roketiyle hedef aldı.

Gazze şehrinin batısındaki Siyonist bir tankı da “Yasin 105” roketiyle hedef alın Kassam Tugayları, Gazze şehrinin güneybatısındaki Siyonist bir tankı ve Gazze'nin batısındaki bir askeri buldozeri de yine aynı roketle hedef aldı. (İLKHA)